ХК "Рубин" сохранил лучших бомбардиров

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Выступающий в Высшей хоккейной лиге тюменский "Рубин" формирует состав на следующий сезон. Сибирский клуб подписал контракты с рядом игроков.

В "Рубине" остался лучший бомбардир тюменской команды по итогам прошедшего сезона, нападающий Денис Давыдов. В 52 матчах он набрал 32 очка по системе "гол+пас" (20+12). Продолжено сотрудничество и с форвардом Вадимом Кравченко. Он стал вторым по результативности игроком "рубиновой" дружины, заработав в 24 встречах 26 баллов (7+19).

Был подписан контракт с защитником Александром Родионовым. Этот 28-летний игрок пришел в "Рубин" в разгар сезона и набрал шесть очков (1+5) в 18 матчах. Останутся и воспитанники тюменского клуба – защитник Егор Кунгурцев и нападающий Константин Белов.

2 апреля у рубиновцев начнется домашний учебно-тренировочный сбор, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".