Тюменским недропользователям советуют прислушиваться к мнению общественности

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111 предприятий в Тюменской области занимаются добычей строительного и агрохимического сырья. Об этом сообщил начальник управления недропользования регионального департамента недропользования и экологии Антон Климович, выступая с докладом на Форуме недропользователей-2018.

По его словам, за последние пять лет было добыто 57 млн кубометров стройсырья, в то время как прирост новых запасов составил 407 млн кубометров. С агрохимическим сырьем ситуация обстоит еще лучше - запасы торфа составляют 2 млрд тонн. Дефицита ресурсов нет, число компаний в отрасли растет, однако этот, казалось бы, положительный показатель имеет и обратную сторону.

"Большинство новых предприятий - это люди, не имеющие опыта в горной отрасли, чем и является недропользование. Встает проблема уровня квалификации кадров и исполнения лицензионных обязательств. Тренд на будущее - повышение их квалификации", - пояснил Антон Климович.

Он отметил, что тюменские компании становятся более ответственными в части соблюдения экологических норм. К примеру, обнаружив на новых участках краснокнижные виды, предприятия исключают их из объектов разработки.

Напомним, департамент инициировал поэтапный план рекультивации отработанных карьеров. Апробация такого метода велась на одном из крупнейших месторождений региона, на участке недр "Светлый".

"Выгода поэтапной рекультивации в том, что она, во-первых, сократит финансовые расходы предприятий на технический этап. Очевидно, что выравнивать площадку ежегодно проще, чем возвращаться спустя годы на отработанные земли и рекультивировать десятки гектар одновременно. Во-вторых, за счет этого минимизируется вредное воздействие на рельеф, сводится к минимуму риск того, что предприятие спустя десятки лет разработки карьера его забросит", - сообщил Климович. Принцип поэтапной рекультивации предложен к рассмотрению и в других регионах России.

Начальник управления недропользования посоветовал организациям просчитывать все социальные риски при размещении добывающих производств вблизи населенных пунктов. Он напомнил о тех нескольких случаях на территории Тюменской области, когда проекты были приостановлены из-за активного сопротивления общественности.

Дарья Казакова