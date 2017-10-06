Тюменские недропользователи практикуют поэтапную рекультивацию карьеров

Фото: Тюменская линия

Недропользователям Тюменской области рекомендуют осуществлять поэтапную рекультивацию отработанных карьеров. Апробация такого метода уже ведется на одном из крупнейших месторождений региона.

Как отметил на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" начальник управления недропользования областного департамента недропользования и экологии Антон Климович, эта тема особенно актуальна в Год экологии.

"Многие наши карьеры сегодня – это головная боль общественности. Есть часть нерекультивированных карьеров, которые портят нашу среду обитания. И для того, чтобы этого не происходило, мы инициировали поэтапный план рекультивации отработанных блоков карьеров", - сказал он.

Антон Климович пояснил, что право пользования месторождением выдается предприятиям на достаточно длительный срок и по законодательству лишь по истечении этих 10 или 20 лет компания может рекультивировать карьер.

"Мы же пошли другим путем и рекомендуем осуществлять так называемую блочную рекультивацию. К примеру, компания, отработав 10 гектаров, тут же делает биологическую и техническую рекультивацию. Пилотный проект стартовал на одном из месторождений – это участок недр "Светлый", где уже отработан первый блок и засеяно 54 тысячи саженцев на площади 12 гектаров. Данный принцип мы хотим вменить всем недропользователям, которые работают на территории региона", - отметил Антон Климович.

Любовь Голышева