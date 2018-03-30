Будущие нейрохирурги готовятся к олимпиаде на приз губернатора Тюменской области

фото Федерального центра нейрохирургии в Тюмени

Около 80 студентов медицинских вузов России и ближнего зарубежья подали заявки на участие в первой международной олимпиаде по нейрохирургии на приз губернатора Тюменской области.

География участников широка: Астрахань, Архангельск, Бишкек, Гродно, Донецк, Екатеринбург, Ижевск, Краснодар, Москва, Назрань, Нижний Новгород, Пермь, Рязань, Самара, Самарканд, Санкт-Петербург, Симферополь, Смоленск, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Чебоксары, Челябинск.

Состязания пройдут на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени 3-4 апреля. На первом этапе оценят теоретические знания студентов, в том числе общие знания по нейрохирургии и анатомии, владение английским языком, решение задач. 20 лучших участников допустят ко второму этапу – практическому. Конкурс в формате живой хирургии включает нейрохирургический доступ и дриллинг, пластику нерва.

"России нужны сильные нейрохирурги, чтобы уже в недалеком будущем вывести отечественную медицину на совершенно новый качественный уровень. ФЦН можно назвать инкубатором звезд по нейрохирургии, наша задача – выявить самых талантливых участников и передать им свой опыт", - отметил главный врач ФЦН Тюмени, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор Альберт Суфианов.

Остальные студенты, не прошедшие отбор, станут слушателями курса лекций от ведущих российских и зарубежных нейрохирургов – Альберта Суфианова, Сергея Дыдыкина (Сеченовский университет), Луиса Борбы (Бразилия), Катсуми Такизавы (Япония).

По итогам второго тура объявят трех победителей, которые получат сертификаты на бесплатное обучение на кафедре нейрохирургии МГМУ им. И. М. Сеченова.

"Остальные участники при желании смогут поступить на кафедру на общих основаниях. Олимпиада в перспективе станет традиционной. Ее цель – выявление талантливых студентов, которые, пройдя обучение у нас, станут высококлассными специалистами", - добавил заместитель главного врача по перспективному развитию ФЦН Тюмени, профессор Андрей Машкин.

Отметим, что ФЦН в Тюмени является не только одним из лучших в стране медицинских учреждений, но и научно-образовательным центром мирового уровня. Ежегодно здесь проходят десятки образовательных конференций, обучение на которых уже прошли более 900 врачей из 28 стран. В 2016 году на базе Федерального центра нейрохирургии появилась кафедра нейрохирургии Первого Сеченовского университета, возглавил которую лично руководитель ФЦН Альберт Суфианов.

﻿ фото Федерального центра нейрохирургии в Тюмени 1 /