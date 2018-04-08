Тюменская IT-новинка: искусственный интеллект позаботится о мегаполисах всего мира

Cognitive City. Фото ИА "Тюменская линия"

Систему мониторинга городской инфраструктуры для городов-миллионников с использованием технологий компьютерного зрения и нейронных сетей глубокого обучения Cognitive City тюменская компания представила экспертному совету областного бизнес-инкубатора в тюменском технопарке.

Проект не имеет аналогов, заявляет команда разработчиков. Они задались целью создать международного поставщика решений для умных городов на базе тюменской IT-компании. Автоматизированный мониторинг городской среды Cognitive City основан на технологиях компьютерного зрения и глубокого машинного обучения. Система позволит решать задачи по паспортизации и мониторингу дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры в масштабе всего города, а также создать достоверные робокарты и экосистемы для смежных стартапов и IT-решений. Программа будет востребована на мировом рынке, считают разработчики.

"Около 500 городов в мире насчитывают более миллиона жителей. К 2020 году примерно восемьдесят процентов населения будет проживать в таких городах. Города начинают конкурировать между собой, которые выбирают более высокий уровень жизни, неразрывно связанный с городской инфраструктурой", - представила востребованность проекта представитель компании Александра Кудимова.

Функционал понятен: общественный городской транспорт оснащается оборудованием - камерами, датчиками, радарами, которые собирают информацию о состоянии дорог и прилегающей инфраструктуре. Под контроль попадают состояние дорожного полотна, наличие открытых канализационных люков, покошенные фонарные столбы и так далее. На основании этих данных составляется соответствующая рекомендация ведомственным службам для устранения недостатков.

Формирование и обучение инженеров для проекта в течение двух лет проведут в Тюмени. На третий год проект выйдет на самоокупаемость, а спустя пять лет окупит расходы, утверждают разработчики. Стоимость мониторинга для такого города, как Тюмень, составит от 10 до 15 млн рублей. Предварительные договоренности о продажах якорным клиентам уже имеются. Стартап идет на рынок с поддержкой одного из крупнейших акционеров России в сфере IT компаний Cognitive Technologies.

"Это уже не молодая компания, но мы ставим для себя цели, чтобы такие компании появлялись в Тюмени. Поработав в них, многие ребята захотят открыть собственные IT-проекты. Потому мы всячески поддерживаем, чтобы крупные компании открывали здесь центры разработок", - сказал исполнительный директор тюменского технопарка Александр Сакевич.

Для тюменской IT-новинки требуется более 91 млн рублей инвестирования. Для создания прототипа программы и запуска пилота в течение двух лет разработчики предложили сформировать совместное предприятие Cognitive Technologies и правительства Тюменской области с заключением соглашения акционеров и приобретения 24 % доли компании.

"Подключение городской структуры призвано обеспечить правильное расходование средств и последующий контроль сформированной интеллектуальной собственности через акционерное соглашение. Это форма гранта", - пояснил экспертам совета заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Подобные проекты внедряются в Париже, заметили эксперты. Потому тюменский IT-продукт соответствует импортозамещению. У областного бизнес-инкубатора разработчики просят техническую поддержку: офис, рабочие места, компьютеры и мобильные лаборатории, а также маркетинговую поддержку и помощь в сертификации.

Областной бизнес-инкубатор. Фото ИА "Тюменская линия"

Лина Орлова