Проблемы реабилитации наркозависимых обсудили в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Борьбой с наркоманией и реабилитацией наркозависимых в Тюменской области занимается слаженная и эффективная команда.

Об этом заявил помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Андрей Березовский, общаясь с журналистами после совещания, посвященного взаимодействию государственных и некоммерческих организаций, работающих в сфере комплексной реабилитации наркозависимых, которое прошло в Тюмени.

"Правоохранительные и силовые структуры, врачи, социальные работники, некоммерческие организации в Тюменской области понимают, что у них единая задача - противодействие наркотической угрозе, снижение спроса на наркотики, реабилитация и профилактика. Каждый занимается своим делом, но это единая команда. Это огромная ценность", - подчеркнул помощник полномочного представителя президента РФ.

По словам Андрея Березовского, важная задача некоммерческих организаций в сфере профилактики наркомании - создание в обществе обстановки нетерпимости к употреблению наркотиков.

В совещании, которое прошло на базе Тюменского областного центра профилактики и реабилитаци, приняли участие представители правоохранительных органов, региональных департаментов социального развития и здравоохранения, медицинских учреждений, центров реабилитации наркозависимых.

"Я уже во второй раз посещаю Тюменский областной центр профилактики и реабилитации. Это очень хороший центр, в работе которого отмечаются развитие и значительная позитивная динамика. Здесь активно работают с детьми, используя высокотехнологичные методики и оборудование. Этот опыт во многом уникален и очень интересен для всего Уральского федерального округа", - отметил помощник полномочного представителя президента РФ.

Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко