Тюменских школьников приглашают на онлайн-консультации ЕГЭ по химии

фото Министерства образования и науки РФ

Онлайн-консультация для тех, кто планирует сдавать единый государственный экзамен по химии, пройдет в официальном сообществе Минобрнауки России в социальной сети "ВКонтакте", посвященном ЕГЭ 6 апреля с 16 до 17 часов по московскому времени.

Проведет онлайн-консультацию учитель химии высшей квалификационной категории, старший эксперт предметной комиссии по проверке ЕГЭ по химии по Москве, почетный работник образования Москвы, учитель химии школы №1028 Москвы Анна Костромина. Во время онлайн-консультации эксперт ответит на вопросы зрителей трансляции.

Среди тем консультации: на что обратить внимание при выполнении заданий по составлению окислительно-восстановительных реакций, написания уравнений в ионном виде. Какие моменты надо учесть при решении цепочек превращений с участием органических веществ и при решении расчетных задач. Что необходимо помнить и знать, чтобы успешно справиться с заданием по "мысленному эксперименту", сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.