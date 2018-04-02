Гагаринский урок "Космос – это мы" пройдет в России

фото tonshschool.ru

Урок имени Юрия Гагарина "Гагаринский урок "Космос – это мы" пройдет во всех субъектах РФ в Международный день космонавтики 12 апреля.

В этот раз Гагаринский урок посвящен юбилейным датам в истории освоения космоса: 55-летию полета Валентины Терешковой, 20-летию нахождения МКС на орбите Земли и 30-летию программы "Буран". Информационно-справочные, фото- и видеоматериалы для проведения урока Гагаринского урока, подготовленные государственным бюджетным учреждением культуры Москвы "Мемориальным музеем космонавтики" с 1 апреля разместили на официальном сайте Мемориального музея космонавтики Москвы и на официальном сайте Союза журналистов России. С 10 апреля разместят ежегодное видеообращение космонавтов Роскосмоса с МКС к участникам Гагаринского урока.

Урок инициирован Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом РФ Юрием Лончаковым в юбилейный год 55-летия полета Гагарина - в год первого полета человека в Космос. В 2017 году при содействии Россотрудничества Гагаринский урок "Космос – это мы" был проведен в 81 стране мира.

В 2018 году Гагаринский урок пройдет уже в третий раз, к его проведению присоединился и Музей космонавтики Москвы.