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Гагаринский урок "Космос – это мы" пройдет в России

09:34 02 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото tonshschool.ru

Урок имени Юрия Гагарина "Гагаринский урок "Космос – это мы" пройдет во всех субъектах РФ в Международный день космонавтики 12 апреля. 

В этот раз Гагаринский урок посвящен юбилейным датам в истории освоения космоса: 55-летию полета Валентины Терешковой, 20-летию нахождения МКС на орбите Земли и  30-летию программы "Буран". Информационно-справочные, фото- и видеоматериалы для проведения урока Гагаринского урока, подготовленные государственным бюджетным учреждением культуры Москвы "Мемориальным музеем космонавтики" с 1 апреля разместили на официальном сайте Мемориального музея космонавтики Москвы и на официальном сайте Союза журналистов России. С 10 апреля разместят ежегодное видеообращение космонавтов Роскосмоса с МКС к участникам Гагаринского урока.

Урок инициирован Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом РФ Юрием Лончаковым  в юбилейный год 55-летия полета Гагарина - в год первого полета человека в Космос. В 2017 году при содействии Россотрудничества Гагаринский урок "Космос – это мы" был проведен в 81 стране мира.

В 2018 году Гагаринский урок пройдет уже в третий раз, к его проведению присоединился и Музей космонавтики Москвы.

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Теги: Международный день космонавтики , МКС , урок , Юрий Гагарин

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