Улицу Полевую в Тюмени временно закроют для движения общественного транспорта

Улицу Полевую перекроют. Фото ИА "Тюменская линия"

С 9 апреля по 28 мая на время выполнения строительно-монтажных работ по автомобильной дороге ул. Полевой – на участке от пересечения с ул. Ямской до пересечения с ул. Пролетарской – будет прекращено движение транспортных средств.

Движение общественного транспорта организуют в объезд перекрытого участка по ул. Льва Толстого, Ямской, Аккумуляторной, Пролетарской с посадкой и высадкой пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда. Дополнительно оборудуют временные остановочные пункты на ул. Льва Толстого при движении в сторону ул. Пролетарской и на ул. Пролетарской в направлении ул. Льва Толстого.

На период перекрытия из схем движения проходящих маршрутов №№ 11, 17, 24, 40, 68 исключат остановочные пункты "ул. Димитрова" и "ул. Садовая" в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 17, в направлении конечной остановки "ул. Метелевская", будут совершать объезд по ул. Ямской, Аккумуляторной, Пролетарской, в направлении центра города пойдут по ул. Пролетарской, Льва Толстого, Луначарского.

В районе перекрытия значительно изменится схема движения маршрута № 11. Автобусы будут курсировать в противоположном направлении от привычной схемы движения. Исключатся остановки "ул. Пугачева", "ул. Пролетарская" (в сторону ул. Аккумуляторной), "з-д "Нефтемаш" (в сторону ул. Ямской), "ул. Бакинских Комиссаров", "Дом обороны" (в сторону ул. Таврической), "Аллея Молодоженов".

Уехать в центр города пассажиры смогут, воспользовавшись остановочными пунктами: "ул. Болотникова", "Дом обороны" (в сторону ул. Аккумуляторной), "ул. Бакинских Комиссаров", "з-д "Нефтемаш" (в сторону ул. Пролетарской), "ул. Пролетарская" (в сторону ул. Льва Толстого).

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Временная схема движения. Фото tgt72.ru