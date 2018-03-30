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Тюменские студенты за проекты об Арктике получили награды в Госдуме

13:53 30 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ТюмГУ

Студенты Тюменского госуниверситета, призеры всероссийского конкурса студенческих научных работ по арктической тематике национального арктического научно-образовательного консорциума получили награды в Государственной думе России.

Третьекурсник Института наук о Земле Фарид Сулкарнаев с работой "Влияние пирогенного фактора на состояние почв криолитозоны завоевал второе место на секции "Окружающая среда, экология и биоразнообразие Арктики". Магистрант 1 курса Института биологии Виктория Карцева также заняла второе место, выступив на секции "Здоровье человека в Арктике". Темой ее работы стал "Вклад полярного (белково-жирового) и европейского (углеводного) типа питания в адаптивные и дизадаптивные изменения организма представителей коренных народов Ямала". Помимо дипломов и денежных вознаграждений студенты получили возможность стажироваться в научно-образовательных учреждениях – членах консорциума.

Добавим, церемонию награждения проводили заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания РФ Ольга Епифанова, ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Елена Кудряшова, генеральный директор АО "Первая горнорудная компания" Александр Лукин и руководитель программ по продвижению шельфовых проектов ООО "Газпромнефть-Сахалин" Алексей Фадеев, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

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Теги: Арктика , Госдума РФ , конкурс , призеры , студенты , ТюмГУ

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