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В тюменских отделениях пенсионного фонда заработали онлайн-сурдопереводчики

13:10 30 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото www.itgnet.it

Тюменцы, страдающие нарушениями слуха, смогут получать услуги Пенсионного фонда с помощью онлайн-сурдопереводчика.

По словам заместителя управляющего отделением ПФР по Тюменской области Виталия Левенкова, в настоящее время 21 клиентская служба оборудована планшетами с доступом в Интернет и бесплатной услугой онлайн-сурдоперевода. Соответствующее обучение прошли и специалисты управления.

"Чаще всего глухие и слабослышащие тюменцы приходят в отделения Пенсионного фонда с сопровождением, либо услугу за них получают доверенные лица. Теперь же инвалид по слуху может прийти без сопровождения. У нас выделен специалист, который поможет с помощью планшета подключится к единой диспетчерской службе, где работают профессиональные сурдопереводчики", - рассказал он.

Оказывается услуга на сайте Всероссийского общества инвалидов, нужно только выбрать графу "Сурдоперевод онлайн". 

Инициатором и разработчиком услуги выступила Тюменская областная общественная организация "Всероссийское общество инвалидов". В 2017 году она получила на его реализацию президентский грант на сумму более 1 млн 800 тыс. рублей. 

Планируется, что в 2018 году в рамках проекта "Диспетчерская служба онлайн-сурдоперевода" обучение пройдут более 50 специалистов, а точки доступа к видеопереоду появятся и в других учреждениях, которые оказывают медицинские и социальные услуги.

Всего за год планируется охватить новой услугой более 200 глухих и слабослышащих жителей региона.

Любовь Голышева

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Теги: Виталий Левенков , инвалиды , Пенсионный фонд

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