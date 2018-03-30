Безработный курганец ограбил продавщицу тюменского магазина

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Мужчину, подозреваемого в грабеже, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть обратилась ограбленная женщина. По горячим следам задержать злоумышленника не удалось.

Позже участковый уполномоченный установил подозреваемого, им оказался безработный, ранее неоднократно судимый 28-летний житель Кургана. Он проживал на территории одного из садоводческих обществ Тюмени. Злоумышленник с применением насилия ограбил продавца продуктового магазина. Сумма ущерба составила около 15 тыс. рублей. Деньги мужчина потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.