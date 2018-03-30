В регионе помогают малому бизнесу вывести товары на зарубежные рынки

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Тюменская область взяла курс на развитие новых отраслей промышленности более десяти лет назад. За это время в регионе открыто около 50 новых производств. Об этом в интервью журналу "Эксперт-Урал" рассказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Сегодня этот сектор формирует более трети валового регионального продукта. С новыми отраслями промышленности возникают новые товарные позиции, а действующие экспортеры расширяют линейки продукции. Наибольшие объемы в экспортных поставках — их обеспечивают в основном крупные производства — по-прежнему составляют топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности. Между тем среди экспортеров химических секторов появляются и субъекты малого и среднего предпринимательства", - пояснил он.

Речь о компании "Сибтехнология", которая производит 46 видов стандартных образцов утвержденного типа нефти, нефтепродуктов и газового конденсата для лабораторий и служб метрологии. Так, благодаря совместной работе с центром поддержки экспорта удалось обеспечить поставки ее продукции в Узбекистан.

"На каждом из этапов реализации экспортного проекта бизнесу нужна образовательно-информационная поддержка, ведь успех во многом зависит от того, насколько тщательно компания подготовит товар или услугу к выводу на новый зарубежный рынок. Именно поэтому содействие в развитии несырьевого экспорта — одна из приоритетных задач тюменского правительства", - считает Якушев.

В областных программах по развитию промышленного потенциала большое внимание уделяется продвижению и продажам товаров тюменских предприятий. Выстроено комплексное сотрудничество с заинтересованными в экспортной деятельности предприятиями. В 2017 году правительство области организовало 74 международных мероприятия: 25 выездных и 49 визитов иностранных делегаций в Тюменскую область.