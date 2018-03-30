Замруководителя ФАС России рассказал тюменцам о приоритетах антимонопольной политики

Фото ИА "Тюменская линия"

О вопросах развития государственной политики в сфере конкуренции рассказал участникам научно-практической конференции "Актуальные проблемы применения антимонопольного законодательства: взгляд регулятора, бизнеса и экспертов" заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский.

По его словам, ежегодные доклады о состоянии конкуренции в России показывают, что в стране сохраняются государственно-монополистические тенденции, есть проблемы картелизации и законодательства о закупках, несовершенство нормативно-правовой базы системы тарифного регулирования. В региональном аспекте существует стремление, которое характеризует экономику как административно-командную, а не рыночную.

"У нас большая доля государственного и муниципального сектора в экономике, от 46% до 70%. Сфера конкуренции с каждым годом сжимается. Нам нужно серьезно посмотреть, как мы строим экономику и как должны управлять ей. Если в Конституции РФ написано, что гарантируется свобода экономической деятельности и равенство форм собственности, то почему государственная и муниципальная собственность получает приоритеты в таких условиях, раз она так расширяется?", - заметил Сергей Пузыревский.

Он подчеркнул, что в 2013 году в стране было 13 тыс. государственных унитарных предприятий, а к 2017 году их стало 23 тыс. "По статистике, производительность труда работников ГУПов в 4,5 раза ниже, чем сотрудников частных организаций. В условиях конкуренции такие предприятия не должны выживать, а они пользуются дополнительной поддержкой, это пугает", -сообщил заместитель руководителя ФАС России.

Он напомнил присутствующим о том, что меняется сама экономика, и если раньше монополистом называли владельца материальных ресурсов, то сегодня им может стать обладатель технологий и больших объемов данных. На эти вызовы также должно отвечать антимонопольное законодательство.

"Если мы будем продолжать строить административно-хозяйственную экономику вместо рыночной, то мы зайдем в тупик, потому что внутренних механизмов для экономического роста у нас не будет", - заявил Сергей Пузыревский.

Говоря о национальном плане развития конкуренции, который в конце декабря 2017 года утвердил президент РФ Владимир Путин, эксперт отметил важность этого документа. Теперь все решения, которые принимаются по любым вопросам, будь то строительство дороги или закрытие больницы, должны проходить оценку с точки зрения влияния на конкуренцию.

"К 2020 году не должно быть сфер экономической деятельности, где конкуренция отсутствует, в каждой из них должно быть не менее трех хозяйствующих субъектов и минимум один из них частный. Исключение - сферы естественных монополий и оборонзаказа", - озвучил он распоряжение президента. Кроме этого, число предприятий малого и среднего бизнеса, участвующих в госзакупках, должно вырасти в два раза, а количество антимонопольных нарушений среди органов государственной и муниципальной власти сократиться вдвое.

"Нам предстоит реформа многих отраслей. Надо увеличивать независимость агропромышленного комплекса от зарубежного селекционного материала, сейчас мы закупаем 90% из-за границы. Есть серьезные проблемы на финансовом рынке, в дорожном строительстве и так далее. До июля 2018 года по каждой сфере утвердят конкретную дорожную карту", - рассказал Сергей Пузыревский.

Заместитель руководителя ФАС России уверен: без четкого взаимодействия всех уровней и ветвей власти, без понимания значения конкуренции со стороны общественности достигнуть результата в деле развития конкуренции практически невозможно.

Напомним, конференция собрала в Тюмени представителей федеральных ведомств, власти, бизнеса, науки и общественности. Она продлится два дня, 30 и 31 марта. Эксперты расскажут о достижениях и задачах антимонопольной и тарифной политики в России, обсудят современное и грядущее тарифное регулирование, разберут практику применения антимонопольного законодательства и публичные закупки. Второй день мероприятия посвятят мастер-классам от ведущих антимонопольных юристов и экономистов на базе Тюменского госуниверситета.

Дарья Казакова