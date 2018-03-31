Тюменцев ждет весенний понедельник

Весна. Фото с сайта i.ytimg.com

Пора капель придет в Тюмень в понедельник, 2 апреля.

По пути в областную столицу, весеннее потепление задержится на день. По данным центра Фобос, за ночь с субботы на воскресенье температура воздуха почти на всей территории европейской части России повысится на от 5 до 10 отметок: Москве до +6°, в Санкт-Петербурге до +5°, в Воронеже до +11°, в Нижнем Новгороде до +5°, на побережьях Черного моря до до 18°. Метеовесна порадует и жителей Дальнего востока: во Владивостоке 1 апреля потеплеет до +10°.

Урал окажется на южной периферии циклонического вихря. Местами пройдут небольшие осадки, усилится ветер - от Екатеринбурга до Челябинска температура воздуха колеблется на уровне от -1° до +3°. Погоду на юге Западной Сибири будет формировать холодный атмосферный фронт. У соседей в Омске обещают -1…-3° 1 апреля.

В Тюмени в субботу, 31 марта, - ожидается -1° днем и -11° ночью. При переменной облачности возможен небольшой снег. В воскресенье, 1 апреля, осадки будут маловероятны, днем столбики термометров опустятся до -2°, а ночью - до -4°. По-весеннему теплым будет понедельник, 2 апреля. Воздух днем прогреется до +1°, а ночью будет -1°.

Лина Орлова