В Тюмени эвакуировали вокзал из-за сообщения о подозрительном предмете

Фото: www.phototyumen.ru

В Тюмени эвакуированы пассажиры и работники железнодорожного вокзала.

Анонимный звонок поступил в службу 02, звонивший сообщил о подозрительном предмете, рассказали корреспонденту агентства "Тюменская линия" в пресс-службе тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

На месте работают полиция, МЧС, дежурит скорая помощь. Принимаются меры по установлению личности звонившего.

Николай Ступников