На Ямале легковушка залетела под бензовоз, один человек погиб

sever-press.ru

Один водитель погиб в результате дорожной аварии на автодороге Сургут - Салехард.

Как сообщает ИА "Север-пресс", лобовое столкновение "ВАЗ-2115" и КамАЗа-бензовоза произошло на участке Пуровск - Коротчаево. Водитель легковушки выехал на встречную полосу движения. Во время столкновения в легковой машине находились водитель и пассажир. Водитель погиб, пассажир доставлен в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются.