На Ямале водитель Нивы сбил насмерть пешехода

ГИБДД

39 дорожных аварий зарегистрировано на Ямале 31 марта и 1 апреля. В них два человека погибли и трое травмировано.

В с. Яр-Сале водитель автомобиля "Нива" сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП от полученных травм женщина погибла. По предварительным данным, погибшая была в состоянии алкогольного опьянения. В момент аварии она поскользнулась и упала на проезжую часть. Водитель не успел затормозить.

На автодороге Сургут – Салехард столкнулись автомобили ВАЗ и КамАЗ. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречку. Во время столкновения в легковой машине находились водитель и пассажир. Водитель погиб до приезда машины скорой помощи, пассажир доставлен в больницу.

Как сообщает ИА "Север-пресс", с начала года на ямальских дорогах произошло 1 тыс. 876 ДТП, в которых погибли 11 человек и 136 получили травмы, в их числе 18 детей.