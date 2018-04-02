Республика Беларусь и Тюменская область - давние и надежные партнеры

grodnonews.by

2 апреля – День единения народов России и Беларуси. Зеленые пассажирские автобусы белорусского производства постепенно становятся визитной карточкой Тюмени.

В регионе, как рассказал в День единения народов России и Беларуси почетный генеральный консул Республики Беларусь в Российской Федерации в Тюмени Владимир Шугля, работают крупные сервисные центры и совместные производства белорусских предприятий, на тюменских полях можно видеть белорусскую сельхозтехнику, открываются магазины "Белорусские продукты".

"Россия и Беларусь реализуют крупные совместные проекты, сотрудничают в различных отраслях народного хозяйства, науки, образования, - пояснил он. - Тюменская область является ярким примером интеграции двух государств. В регионе работают крупные сервисные центры и совместные производства с "Могилевлифтмашем", МАЗом, МТЗ, "Гольсельмашем" и другими предприятиями. В рамках гуманитарного и научного сотрудничества восемь тюменских вузов заключили договоры о сотрудничестве с белорусскими коллегами. Все эти достижения являются весомым вкладом в дальнейшее развитие и процветание, как Тюменского региона, так и в целом двух государств".

Прочное торгово-экономическое сотрудничество дополняют, по словам Владимира Шугли, побратимские связи – у всех городов области есть города-побратимы в Беларуси. Крепнет межвузовская дружба. Развиваются дружеские контакты между школами, гимназиями и лицеями Республики Беларусь и Тюменской области.

В новейшей истории России и Беларуси 2 апреля особый день: в 1996 году подписан договор "Об образовании Сообщества Беларуси и России", в 1997-м – договор "О Союзе Беларуси и России" и официально 2 апреля стало праздником – Днем единения народов России и Белоруссии.

Борис Олейник