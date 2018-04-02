В торговом центре "Магеллан" провели учебную эвакуацию
В торговом центре "Магеллан" провели учебную эвакуацию. Фото 72.mchs.gov.ru
Практическую тренировку по эвакуации работников и посетителей ТЦ "Магеллан" в Тюмени на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 14.
По легенде, в торговом зале произошло возгорание, первичными средствами пожаротушения работники зала его потушить не смогли. Была объявлена тревога, сотрудники охраны организовали незамедлительную эвакуацию посетителей, помогали людям старшего поколения и инвалидам покидать помещения комплекса, направляли растерявшихся покупателей к эвакуационным выходам. Активное участие в эвакуации приняли работники "Магеллана". Благодаря правильным действиям персонала удалось избежать паники и давки.
На 14-ой минуте руководство ТЦ объявило о завершении эвакуации и отсутствии в здании посетителей и персонала.
В торговом центре "Магеллан" провели учебную эвакуацию. Фото 72.mchs.gov.ru
После учебной тревоги с сотрудниками объекта провели беседу о правилах использования первичных средств пожаротушения, необходимости содержания в исправном состоянии путей эвакуации и запасных эвакуационных выходов.
Персонал проверили на знание инструкций по действиям при обнаружении пожара или срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Тюменской области.
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