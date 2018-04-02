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К ЧМ-2018 в аэропорту Кольцово установили гигантские смартфоны

15:03 02 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото пресс-службы Кольцово

Мультимедийные информационные панели установили в международном аэропорту Кольцово.

Цифровые экраны помогут гостям получить необходимую информацию, заказать товары и услуги, а также бесплатно звонить на любые телефонные номера по России и выходить в Интернет.

Четыре мультимедийные панели представляют собой гигантские смартфоны (экран 55 дюймов), они размещены в терминале внутренних авиалиний аэропорта Кольцово: в общедоступных зонах – регистрации и прилета, а также в зоне ожидания вылета. К началу июня планируется установка еще 11 таких экранов: в зоне получения багажа международного и внутрироссийского терминалов.

Как рассказал директор по стратегическим коммуникациям УК "Аэропорты Регионов" Евгений Красиков, интерактивные панели установлены в преддверии чемпионата мира по футболу, когда в Кольцово ожидается наплыв иностранных гостей. "Контент смартфонов доступен на пяти языках – русском, английском, немецком, французском и испанском. Это значительно расширяет их аудиторию и позволяет познакомить гостей Екатеринбурга с городом уже в аэропорту, в ожидании багажа". 

Помимо информации об аэропорте, на интерактивных экранах пассажиры и посетители Кольцово могут ознакомиться с достопримечательностями Екатеринбурга и Уральского региона, найти и заказать по телефону интересующий товар или услугу, а также сделать селфи – как и в настоящем смартфоне, в общественный установлено две видеокамеры.

Проект по установке интерактивных панелей реализуется в рамках сотрудничества уральского авиаузла, рекламного оператора "Аэромедиа" и сервиса размещения рекламных сообщений и информации "Тимилинк". Кольцово стал первым в стране аэропортом, предлагающим подобный сервис пассажирам, сообщает пресс-служба аэропорта.

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Теги: аэропорт Кольцово

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