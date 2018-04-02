Тюменские ученые назвали сроки образования газового бугра на Ямале

фото pravdaurfo.ru

Ученые Тюмени вычислили длительность процесса формирования бугра на месте воронки, образовавшейся на Ямале в результате газового выброса в октябре 2013 года.

"Исследования показали, что процесс формирования бугра длился не менее 66 лет. Вероятнее всего, он начался с 1940-х годов, – сообщил профессор ТюмГУ Станислав Арефьев. – В течение этого времени бугор увеличивался в высоту и по диаметру. Скорость роста высоты бугра в 1976–1985 годах составляла около 8 сантиметров в год". Данные были получены с помощью анализа древесно-кольцевых хронологий кустарников (ивы) из района воронки и других тундровых территорий. В некоторых местах бугра впервые для тундровой зоны ученые зафиксировали связь прироста ивы с температурой воздуха не только июля, но и августа. Этот факт, как пояснил Станислав Арефьев, может быть использован при контроле аналогичных бугров. Также специалисты выявили периодически возникающую несогласованность древесно-кольцевых хронологий ивы с бугра и из фоновой тундры. "Эти дендрохронологические диссонансы имеют шестилетнюю цикличность, связанную с планетарными приливноотливными силами", – пояснил профессор. По оценкам ученых, газовый выброс произошел в год дендрохронологического диссонанса на пике цикла солнечной активности. Итоги совместного исследования экспертов из ТюмГУ, Института проблем освоения Севера ТюмНЦ СО РАН и Института криосферы Земли СО РАН опубликованы в журнале "Криосфера Земли", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.