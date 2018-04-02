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В Тобольске открылась тематическая школа "Код будущего-2035"

17:25 02 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
СИБУР поддержал открытие профориентационной школы в Тобольске. Фото tobolsk.formula-hd.ru

Тематическая школа "Код будущего-2035: от школы для всех – к школе для каждого" для учащихся 8 классов открылась в Тобольске в весенние каникулы в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел". Организатором проекта выступил филиал ТюмГУ в Тобольске.

На первой в этом году недельной тематической смене по профориентированию приняли участие 60 школьников города, сообщает пресс-служба администрации города. 

"Каникулярные тематические смены ориентированы на профессии будущего, состоят из предметных и межпредметных мобильных блоков: инженерное техническое творчество, биотехнологии и химия, психология. Вовлечение участников в творческую проектную деятельность с помощью игротехнических методик и разработок инновационного центра "Сколково"", - отметила директор филиала ТюмГУ в Тобольске Наталья Фролова.

Юные инженеры прошли курс технического творчества и познакомились с проектированием инфраструктуры "Умного дома". По направлению "Биотехнологии и химия" узнали о востребованных профессиях будущего в области биотехнологии, провели эксперимент по быстрому проращиванию семян. В блоке "Психология" школьники освоили технологии самоанализа при постановке целей и принятии решений.

Большим событием для участников стала профнавигационная командная стратегическая игра "ТЕРРА ИНКОГНИТА", в ходе которой ученики создавали свои нефтехимические холдинги, попутно распределяя роли и управляя воображаемым бюджетом. 

Специальным гостем смены стал директор по цифровым технологиям Тобольской площадки СИБУРа Геннадий Савин. Он рассказал школьникам о личной карьерной истории, поделился секретом успеха и презентовал основные направления работы Тобольской площадки.

"Наше предприятие – "сердце" СИБУРа, у нас находится крупнейшая в Европе газофракционирующая установка, крупнейшее в России производство полипропилена и одно из крупнейших производств бутадиена. Продукция тобольских производств пользуется славой по всему миру, но главное наше богатство – это команда талантливых профессионалов своего дела. У каждого из вас есть возможность стать нефтехимиком. Для этого важно быть целеустремленными, впитывать знания, как губка, проявлять инициативу и не бояться самостоятельно решать задачи", - рассказал Геннадий Савин.  

Школьники смогли не только послушать о том, как работает предприятие, но и задать вопросы. 

"Я узнал много нового о том, что СИБУР уделяет большое внимание вопросу экологии и заботится об окружающей среде. Посмотрел в целом, как правильно выступать на публике, как нужно делать акцент на деталях, вести диалог. Вместе со знаниями, полученными на смене по направлению "Психология", я получил большой опыт общения с людьми и умения заниматься самоанализом", - отметил воспитанник школы № 18 Никита Нечаев. 

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Теги: профориентация , СИБУР , Тобольск , ТюмГУ

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