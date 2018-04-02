В Салехарде бродячие собаки напали на ребенка

фото приют "Лучший друг"

На 8-летнего мальчика, жителя Салехарда стая бродячих собак напала в районе детской площадки днем 2 апреля. С укусами пострадавший доставлен в больницу. Ему оказывается медицинская помощь.

Салехардским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту нападения стаи бродячих собак на ребенка. В связи с тем, что в данном происшествии усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за отлов бродячих собак, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ЯНАО.