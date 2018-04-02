Тюменские "Потеряшки" ищут волонтеров

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Волонтеров для проведения городских акций ищут активисты благотворительного фонда помощи животным "Потеряшки".

Желающие помочь зоозащитникам должны будут договариваться с торговыми центрами, на площадке которых запланированы акции, создавать встречи в социальной сети "ВКонтакте", публиковать посты в группе, искать помощников, автомобилистов, фотографов, мастеров мехенди, косичек, аквагрима, сувенирки, формировать список животных по согласованию с кураторами, искать авто для животных и готовить необходимые вещи.

На самой акции от помощников требуется помощь с погрузкой и выгрузкой вещей, общение с людьми, продажа сувенирки, присмотр за животными, раздача листовок. После акции - сбор и загрузка вещей, развозка вещей, животных, подсчет денег и составление списка подарков.

Желающих просят связаться с администраторами группы "Потеряшки" в социальной сети.

Дарья Казакова