Тюменский "Рубин" провел первую тренировку после паузы

фото ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" возобновил тренировочный процесс. Первое ледовое занятие с игроками провел новый тренерский штаб во главе с Михаилом Звягиным 2 апреля.

43-летнему специалисту в работе с командой помогают Кирилл Брагин и Алексей Исаков. Первый из них входил в штаб наставников курганского "Юниора", выступающего в первенстве ВХЛ-Б. До этого 28-летний наставник работал в Серове.

Алексей Исаков родился в Саратове. Будучи игроком, защищал цвета таких клубов, как московские "Крылья Советов", ЦСК ВВС из Самары и саратовский "Кристалл". В качестве тренера Исаков трудился в курганском "Зауралье", "Ижстали" из Ижевска и ангарском "Ермаке". В занятии приняли участие вратари Егор Назаров и Павел Гущин, защитники Виталий Зотов, Александр Родионов, Тимофей Филиппов, Егор Кунгурцев, Александр Федотов, Максим Кирилов, Павел Ушаков и Егор Брютов.

Форварды Константин Белов и Вадим Кравченко восстанавливаются после травм, и в тренировке участия не принимали.