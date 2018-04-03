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Тюменцам предлагают поддержать международный флешмоб "Зажги синим"

18:05 03 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото Марии Мощенской

Более 150 человек со всего мира поддержали репостами тюменскую общественницу, автора программы адаптивного спорта для детей с расстройствами аутистического спектра Гульнару Совкову, которая присоединилась ко Всемирному флешмобу "Зажги синим".

Она рассказала, что каждый год во всем мире количество детей с аутизмом прирастает на 13%, и сейчас каждый 68 ребенок имеет такой диагноз.

"Флешмоб поможет тем, кто не знал о существовании этой проблемы, узнать о ней. Может быть в следующий раз, когда человек увидит, что кто-то пытается поучать родителя капризного ребенка, он остановится и расскажет, что это не капризы, а другое устройство нервной системы. И что с каждым выходом в мир этот ребенок будет все более адаптированным и социализированным", - пояснила она.

Для участия во флешмобе нужно до конца апреля разместить фотографию в синей одежде или с синими аксессуарами на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", Facebook и подписать хештегами, поддерживающими всемирную акцию: для русскоязычной аудитории #зажгисиним, для англоязычной - #lightitupblue. Для обозначения региона необходимо поставить название города, например #тюменьзажгисиним и #питерзажгисиним.

Гульнара Совкова подчеркнула, что акция будет полезной не только для сторонних людей, но и для самих родителей детей с аутизмом.

"Возможно, некоторые мамы, которые, как и я, очень поздно поставили диагноз ребенку, начнут быстрее реабилитировать и не упустят золотое время пластичности мозга. А это значит, у такого ребенка есть все шансы стать полноценным членом общества без инвалидности. По данным из других стран 80 процентов детей-аутистов при ранней реабилитации, начавшейся от года до четырех лет, могут в будущем ходить в обычные школы, поступать в институты и жить обычной жизнью", - сообщила общественница.

Напомним, что апрель традиционно считается месяцем информирования общества об аутизме, а синий цвет - символом этой акции. Благодаря проекту Гульнары Совковой "Волшебный батут", который в 2017 году поддержал Фонд президентских грантов, 240 тюменских детей с расстройствами аутистического спектра ежедневно занимаются с инструкторами и достигают заметных результатов.

Международный флешмоб "Зажги синим" / aba-centr.by

Дарья Казакова

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Теги: аутизм , Гульнара Прадедова , особые дети , реабилитация , социально ориентированные некоммерческие организации , флешмоб

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