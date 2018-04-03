Актуальные вопросы ведения бизнеса обсудят на Юридической неделе в Тюмени

Юридическая неделя в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия".

Повышение правовой грамотности предпринимателей – главная задача девятой Юридической недели, которая пройдет в Тюмени 19 и 20 апреля. В эти дни представители малого и среднего бизнеса смогут поучаствовать в заседаниях круглых столов, форуме, посетить авторские семинары ведущих специалистов, побывать на судебных поединках.

Как сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" председатель Совета Союза "Западно-Сибирская правовая палата" Сергей Шатохин, двухдневный юридический интенсив коснется прежде всего актуальных проблем ведения бизнеса.

"Мы традиционно проводим это мероприятие для бизнес-сообщества и профессиональных юристов, которые работают на рынке оказания услуг населению и предпринимателям. Мы понимаем, какие тренды есть в обществе, как они регулируются законодателями, как реализуются правовые нормы. И эти тренды станут предметом обсуждения. Главный принцип – актуальность", - рассказал он.

Комплексный формат Юридической недели позволит всем желающим поучаствовать в интенсиве по повышению собственной правовой грамотности, емком резюмировании основных изменений законодательства и их правоприменительной практики, обменяться опытом с коллегами, пообщаться с действующими судьями, послушать мнения экспертов. Кроме того, у предпринимателей будет возможность изложить конкретные личные примеры и разобрать их со специалистами.

Участниками юридической недели станут депутаты областной думы, представители Следственного комитета РФ, прокуратуры, УМВД России по Тюменской области, профильные судьи областного арбитражного суда, судебные приставы и налоговики.

Заместитель председателя совета облдумы по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения Владимир Ульянов подчеркнул, что главная ценность мероприятия - обсуждение действующего законодательства.

"Практика показывает, что законы есть, а нет надлежащего исполнения. Мы должны максимально двигаться в том направлении, чтобы средний и малый бизнес обеспечивал полное исполнение законов. Потому что экономия, уклонение, неисполнение законов как раз и ведет к нарушениям и тяжелым последствиям. В юридической неделе участвуют специалисты, которые как раз ответят на вопросы, касающиеся правоприменительной практики", - отметил он.

По словам заместителя председателя Совета Союза "Западно-Сибирская правовая палата" Степана Матаева, на сегодня зарегистрировано уже более 50 участников. Однако основная волна регистрации еще впереди.

Откроет мероприятие 19 апреля юридический форум "Партнерство в бизнесе: война и мир". В этот же день состоится авторский семинар известного московского адвоката Дениса Саушкина "Уголовные риски бизнеса", в формате World Cafe пройдут круглые столы и сессия "Как вернуть долги".

На 20 апреля запланированы круглые столы "Налоговые тренды-2018. Что важно знать бизнесу" и "Банкротство бизнеса: сложности и пути решения". Завершит мероприятие традиционный турнир Западно-Сибирской правовой палаты по судебным поединкам.

"Такие темы выбраны не случайно. Корпоративные войны, уголовные риски, долги, банкротства и налоги - это все так называемые военные практики. Мы пригласили спикеров из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Омска и Тюмени, взяли разные форматы", – добавил Степан Матаев.

Особенность юридической недели станет и уникальная выставка картин с изображениями самых крупных и известных зданий российских судов. Картины привезет в Тюмень известный московский юрист, член общественного совета при управлении федеральной службы судебных приставов России по Тверской области, основатель ассоциации защиты прав кредиторов Александр Федоров.

Любовь Голышева