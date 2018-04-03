"Алёнушка" Виктора Васнецова оживет в тюменской гимназии

"Алёнушка" Василия Васнецова. Фото с сайта kulturologia.ru

Живые картины известных художников покажут актеры тюменского колледжа искусств на "Школьном вернисаже" межведомственного проекта "Академия творчества", который пройдет в тюменской гимназии №16 (ул. Парфенова, 19) 4 апреля в 16 часов.

В сцене актового зала гимназии гостей "Школьного вернисажа" встретит колоритная молодая купчиха, которая будет пить чай из блюдца за большим столом. Неподалеку на камне у заросшего озера будет грустить Алёнушка о братце Иванушке; соберутся отдохнуть на привале три охотника после удачной охоты, чтобы долго и страстно будут рассказывать друг другу о своих явных и не совсем правдоподобных приключениях на охоте; в парке на городской скамье встретятся жена с мужем, который отправился в город на заработки и поменялся до неузнаваемости; а хрупкая девочка-акробатка будет балансировать на шаре.

Так оживут картины Бориса Кустодиева "Купчиха за чаем", Виктора Васнецова "Алёнушка", Василия Перова "Охотники на привале", Владимира Маковского "На бульваре", Пабло Пикассо "Девочка на шаре".

Театрально-музыкальное действо подготовили студенты кафедры актерского искусства Тюменского колледжа искусств. Музыкальные и хореографические номера представят лучшие творческие коллективы школы искусств "Этюд".

В фойе школы мастер-класс "Наш эрмитаж" проведет детская художественная школа им. Митинского. В игровой форме участники познакомятся с шедеврами мирового искусства из собрания государственного эрмитажа и узнают сюжеты картин европейских мастеров прошлого. Вход свободный.

Лина Орлова