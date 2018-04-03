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Лаптисты из Ярково в составе Тюменской области заняли пятое место на первенстве страны

13:32 03 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Образование72 ВКонтакте

Спортсмены из Ярковского района Рауф Гурбанов и Артур Окотэтто в составе сборной Тюменской области заняли пятое место на первенстве России по мини-лапте среди юниоров в Смоленске. 

В соревнованиях участвовали 13 команд из 10 областей России, двух республик (Удмуртская, Башкортостан) и команда Краснодарского края. Команда Тюменской области заняла 5 место, уступив всего три очка команде Ивановской области, что не позволило выйти в полуфинал и бороться за пьедестал. Победители первенства - спортсмены из Свердловской области.

По словам ярковских лаптистов, все команды были настроены на победу, игроки полностью отдавали себя команде и работали слаженно. Также они заверили, что будут готовиться для достижений новых спортивных вершин, сообщает "Образование72" ВКонтакте. 

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Теги: мини-лапта , первенство России , Смоленск , Ярковский район

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