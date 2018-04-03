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Ямальские археологи представят в Тюмени серию сюжетов из истории арктического региона

15:10 03 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото центра изучения Арктики

Мастера Усть-Полуя владели собственной технологией изготовления воинских доспехов. Такими выводами с участниками IV Всероссийской научной конференции "Человек и Север: антропология, археология, экология", которая проходит в Тюмени со 2 по 5 апреля поделился старший научный сотрудник сектора археологии центра изучения Арктики Андрей Гусев.

Он проинформировал ученое сообщество о результатах изучения фрагментов древних доспехов с памятника Усть-Полуй возрастом около двух тысяч лет. Доспехи сохранились в виде отдельных панцирных пластин, изготовленных из оленьего рога и являются уникальными находками, так как такие изделия из органики мало где кроме Усть-Полуя сохранились. Общий облик доспехов ученым пока неизвестен. Разнообразие форм и орнаментов, по мнению Андрея Гусева, говорит, что изготовление таких воинских одеяний было устойчивой традицией для своего времени. По ряду признаков археолог делает вывод, что доспехи были изготовлены по собственной технологии мастеров Усть-Полуя, а не были заимствованы у других народов.

Старший научный сотрудник Андрей Плеханов, сообщает пресс-служба центра изучения Арктики, представит в Тюмени первые итоги работ на многослойном памятнике Нгарка-Едётаяха 1 на юге полуострова Ямал. Археологи установили, что в древности люди посещали это место как минимум трижды: первоначально приблизительно в период Рождества Христова и позднее в IV-VI и IX-XII веках.

Андрей Плеханов расскажет об артефактах, характеризующих материальную культуру того времени. По словам учёного, весьма интересные сведения при раскопках удалось получить о повседневных занятиях местного населения, в частности, обработке железа, которая осуществлялась здесь в один из поздних периодов.

Могильники средневекового некрополя Зелёный Яр, датированные VI-VIII и XIII-XIV веками – предмет исследования научного сотрудника Александра Гусева.

Ученый представит итоги осмысления важной роли, которая отводилась железным топорам и медным котлам в погребальном обряде народов населяющих полуостров. Использование этих предметов отражало важную мировоззренческую роль, которая отводилась им местным населением. Проведённый анализ указывает на глубокие корни этого обычая, просуществовавшего в том или ином виде вплоть до современности.

IV Всероссийской научной конференции "Человек и Север: антропология, археология, экология", организована Тюменским научным центром Сибирского отделения РАН, Институтом проблем освоения Севера и Российским фондом фундаментальных исследований. Форум собрал широкий круг экспертов и ученых гуманитарного и естественнонаучного направлений. Конференция продлится до 5 апреля.

Борис Олейник

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Теги: Арктика , конференция , ученые

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