В Мегионе на пожаре в жилом доме погиб человек

sledcom.ru

Проверка по факту обнаружения обгоревшего тела человека проводится в Мегионе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, пожар произошел в жилом двухэтажном доме № 29 на ул. Новой. В ходе тушения в помещении одной из квартир обнаружено обгоревшее тело человека.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев пожара. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.