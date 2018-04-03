Жителя Нижневартовска осудили за похищение человека

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Мужчину, подозреваемого в похищении человека, осудили в Нижневартовске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, мужчина в собственной квартире избил жительницу города и насильно удерживал ее в помещении. Потерпевшая через окно комнаты выпрыгнула на улицу с третьего этажа. При падении она получила телесные повреждения.

Подсудимый ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и лишен права управления транспортным средством. Несмотря на это, он вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками ГИБДД.

Суд приговорил мужчину к шести годам и шести месяцам лишения свободы.