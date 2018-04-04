Производство шампиньонов в Тюменской области планируют начать в 2019 году

mcx.ru

Комплекс по выращиванию шампиньонов планирует построить Тюменская грибная ферма. Разместится производственная площадка в селе Велижаны Нижнетавдинского района.

Как уточнил в беседе с корреспондентом ИА "Тюменская линия" генеральный директор "Тюменской грибной фермы" Александр Иванов, в настоящее время ведется разработка проектной документации и оформление земельного участка. Летом проект планируется направить на согласование в Главгосэкспертизу, и уже осенью инвестор намерен начать строительство.

"Предприятие будет производить две тысячи тонн шампиньонов в год, а также компост, необходимый для выращивания грибов. Это будет уникальное для России производство, где под одной крышей единым технологическим процессом мы выстроим производство компоста и выращивание грибов. Такого пока не делает никто в мире", - рассказал Александр Иванов.

Запустить тестовое производство компания планирует уже в начале 2019 года. Инвестиции в строительство составят около 600 млн рублей. Новое производство будет уникальным по предлагаемым технологиям. На предприятии установят высокотехнологичное оборудование для контроля показателей температуры, влажности и освещения.

Любовь Голышева