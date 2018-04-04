Проект иностранных студентов ТИУ получил грант на развитие

фото ТИУ

Иностранные студенты из Ганы, обучающиеся в Институте геологии и нефтегазодобычи, выиграли грант в размере 99 тыс. рублей в конкурсе проектов "Моя идея".

Студенты ТИУ представили проект Юсenglish. "Этот проект покажет людям, что выучить английский язык — это легко, и предоставит все необходимые инструменты для успешного изучения", — комментирует руководитель проекта студент Института геологии и нефтегазодобычи Эдвин Боатенг Дансо. В рамках проекта предусмотрена реализация различных мероприятий: встречи в кафе, организация студенческого языкового бизнес-кемпинга, лекции и многое другое.

фото мультицентра "Моя территория"

Всего победителями первой волны грантового конкурса в 2018 году стали 12 молодежных проектов из 162 заявленных, все они будут реализованы до сентября 2018 года. Среди лучших инициатив — проекты из Тюмени и муниципалитетов юга Тюменской области. Победителей выбирали по итогам очной оценки экспертного жюри, в числе которых были представители госвласти и бизнеса, специалисты социальной сферы, теле- и радиоведущие тюменских СМИ, руководители разных направлений мультицентра "Моя территория". Они оценивали социальный эффект проектов, их результативность, механизм реализации, информационную кампанию, а также само выступление. Напомним, прием заявок на участие во второй волне конкурса "Моя идея" начнется в конце апреля, сообщает пресс-служба ТИУ.