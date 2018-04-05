Первый форум "Поступай правильно!" успешно прошел в Тюмени

"Поступай правильно". Фото ИА "Тюменская линия"

"Кем быть?", - нелегкий вопрос решали тюменские школьники с ограниченными возможностями здоровья на первом профориентационном форуме "Поступай правильно!".

Первое кулинарное блюдо – блинчик с мясом – приготовил учащийся школы № 2 Андрей Белов. Мастер-класс провела для школьника студентка агротехнологического колледжа поселка Коммунары Исетского района. "Я хочу стать поваром, но родные говорят, что я не смогу по состоянию здоровья - мне будет тяжело долго стоять на ногах", - пояснил он.

﻿ 1 /

Ученицы коррекционной школы № 77 в компании с сурдопереводчиком Западно-Сибирского государственного колледжа Евгенией Пенегиной попросили рассказать технологов из коммунарского ссуза, как проверить качество молочной продукции. Капнув йод, ребята убедились – крахмала в твороге нет. Прогуливаясь с ребятами по 18 интерактивным площадкам колледжей, сурдопереводчик обратила внимание, что ребятам нравится поварское дело. "Я ходила с десятиклассниками. Они с выбором пока не определились, но некоторые ребята сказали, что выбрали бы деревообработку или поварское дело", - сказала она.

Перечень предлагаемых профессий в Тюменской области - это список из более 150 специальностей. Не все они рекомендованы детям с инвалидностью, для ребят есть определенные ограничения. Например, слабослышащий или тотально глухой не может работать автослесарем. Он не услышит звук падающего или отрывающегося предмета – эта профессия травмоопасна для такого ребенка. Для особых детей есть перечень профессий из 79 наименований.

Чтобы помочь ребятам профессионально сориентироваться, специалисты трех ведомств объединились на единой информационной площадке. Инициатором проекта "Поступай правильно!" стал Западно-Сибирский государственный колледж, в котором развивается инклюзивное образование. Его директор и заведующая регионального центра развития инклюзивного образования Ольга Акимова пояснила, форум проводят специалисты сфер труда и занятости, социального развития и образования.

"Не всегда и здоровый человек может трудоустроиться, а этим ребятам часто приходится конкурировать со здоровыми людьми, доказывая, что их труд не хуже. Когда я оканчивала школу, знала только специальности медика, юриста, учителя и бухгалтера. Сейчас ребята могут найти информацию в Интернете, но познакомиться с профессиями они могут здесь. Недаром на площадках стоят студенты, они смогут доходчиво все объяснить", - отметила Ольга Акимова.

Такой полилог вели учащиеся школы № 2 со студентом Тюменского колледжа водного транспорта. Парни засыпали молодого человека вопросами о поступлении. Пока не у всех получается вязать морские узлы, но ребята желают научиться. Девятиклассник Женя Захаров твердо решил, что пойдет учиться судостроению. Остальные стенды и площадки школьник рассматривает для общего развития.

﻿ 1 /

На профориентационном перепутье оказалась семья Павловых. Юля мечтает быть репетитором по истории. Мама восьмиклассницы Анна Павлова с удивлением отметила, что последние два года девочка рьяно изучает этот предмет и даже дает фору мальчишкам в классе. Она загорелась мечтой о преподавании, но куда поступать после девятого класса коррекционной школы, и возможно ли это? На эти вопросы им помогли ответить представители Тюменского педагогического колледжа. Для общего развития Юля попробовала себя в роли процедурной медсестры, а затем – медсестры детского отделения.

Первую сладость Наташе Костылевой из второй школы помогли сделать представители Западно-Сибирского государственного колледжа - девочка хочет поступать на кондитера. Она не отказалась от веселья и сделала поделку из салфеток, вместе с дизайнерами создавая весеннее настроение.

При регистрации участники форума проходили тест Климова для выбора профессии по критериям "человек-природа", "человек-техника", "человек-человек", "человек-знак", "человек-искусство". По результатам тестирования школьникам вручали брошюру с выборкой тюменских колледжей с указанием среднего проходного балла для поступления и с последующими рекомендациями по выбору профессии с учетом заболевания.

Первый профориентационный форум "Поступай правильно!" собрал около 100 школьников, а также их родителей и педагогов. Ребята смогли получить рекомендации экспертов и психологов, чтобы определиться с профессией, а также исчерпывающую информацию о поступлении в интересующее их учебное заведение. Следующим шагом проекта станет осенняя поездка в районы. "Очень много детей в районах. Наш следующий шаг – выезд к ним. Минимум шесть поездок мы запланировали с октября 2018 года. Из трех ведомств мы собираем мобильную группу, автобус уже есть", - сказала Ольга Акимова.

Вопросы об инклюзивном образовании пояснят специалисты горячей линии по телефону 67-50-47 каждый вторник с 8 часов 30 минут до 12 часов, а также Центра консультаций для родителей и законных представителей особых детей каждую пятницу с 8 часов 30 минут до 12 часов по телефону 69-85-15.

﻿ 1 /

Лина Орлова