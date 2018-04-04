Студент, рецидивист и вор сбывали наркотики в Тюмени и Ишиме

фото прокуратура Тюмени

Ранее судимый 31-летний житель Омска, 24-летний житель Югры и 22-летний студент Тюменского индустриального университета обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием Интернета, организованной группой, в особо крупном размере.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчины, не имея легальных источников доходов, решили зарабатывать на сбыте наркотиков. Через Интернет в разное время они связались с наркодельцом, став членами одной ОПГ. Между собой члены группы не были знакомы, общались виртуально под никами.

Согласно распределению ролей студент через тайники получал в Тюмени крупные партии наркотиков, делил их на части и помещал их уже в другие тайники в областном центре. Житель ХМАО приезжал за опасными веществами из Ишима, где временно проживал, и доставлял их в город, пряча в тайниках. Омич, согласившийся работать вахтой в Ишиме, забирал наркотики из тайников и занимался раскладной мелких доз в разных местах Ишима.

15 августа 2017 года омича в Ишиме задержала полиция с поличным. Освидетельствование показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения. ОПГ продолжила работу без него. 30 августа 2017 года житель ХМАО из Ишима приехал в Тюмень, забрал из тайника очередную партию наркотиков и на попутной машине пассажиром поехал обратно. На посту полиции "Богандинский" в Тюменском районе автомобиль остановили сотрудники полиции. Пассажир занервничал, это заметили полицейские. На вопрос, имеются ли у него запрещенные предметы, мужчина ответил утвердительно. Наркотики находились в его сумке и были изъяты. Вскоре задержали и студента. Молодой человек в сентябре по указанию наркодельца на арендованной машине поехал в Белорецкий район Республики Башкортостан, забрал там из тайника мешок с еловыми шишками и синтетическими наркотиками и привез их в Тюмень. 12-13 сентября 2017 года он поместил часть наркотических средств в два тайника в деревне Патрушева Тюменского района. 13 сентября студента задержали.

В ходе досмотра были изъяты наркотики. Их нашли и по месту проживания молодого человека. Всего по делу было изъято более 4,5 кг различных наркотических средств. Криминальное трио по решению суда заключено под стражу. Со студентом в ходе следствия было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство.

Прокуратура Тюменского района утвердила по данным уголовным делам обвинительные заключения и направила материалы дел в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменского района.