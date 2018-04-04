up

4.04.2018 среда

USD 57,5375

EUR 70,9207

В Тюмени 1..3 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Студент, рецидивист и вор сбывали наркотики в Тюмени и Ишиме

16:05 04 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото прокуратура Тюмени

Ранее судимый 31-летний житель Омска, 24-летний житель Югры и 22-летний студент Тюменского индустриального университета обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием Интернета, организованной группой, в особо крупном размере.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчины, не имея легальных источников доходов, решили зарабатывать на сбыте наркотиков. Через Интернет в разное время они связались с наркодельцом, став членами одной ОПГ. Между собой члены группы не были знакомы, общались виртуально под никами.

Согласно распределению ролей студент через тайники получал в Тюмени крупные партии наркотиков, делил их на части и помещал их уже в другие тайники в областном центре. Житель ХМАО приезжал за опасными веществами из Ишима, где временно проживал, и доставлял их в город, пряча в тайниках. Омич, согласившийся работать вахтой в Ишиме, забирал наркотики из тайников и занимался раскладной мелких доз в разных местах Ишима.

15 августа 2017 года омича в Ишиме задержала полиция с поличным. Освидетельствование показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения. ОПГ продолжила работу без него. 30 августа 2017 года житель ХМАО из Ишима приехал в Тюмень, забрал из тайника очередную партию наркотиков и на попутной машине пассажиром поехал обратно. На посту полиции "Богандинский" в Тюменском районе автомобиль остановили сотрудники полиции. Пассажир занервничал, это заметили полицейские. На вопрос, имеются ли у него запрещенные предметы, мужчина ответил утвердительно. Наркотики находились в его сумке и были изъяты. Вскоре задержали и студента. Молодой человек в сентябре по указанию наркодельца на арендованной машине поехал в Белорецкий район Республики Башкортостан, забрал там из тайника мешок с еловыми шишками и синтетическими наркотиками и привез их в Тюмень. 12-13 сентября 2017 года он поместил часть наркотических средств в два тайника в деревне Патрушева Тюменского района. 13 сентября студента задержали.

В ходе досмотра были изъяты наркотики. Их нашли и по месту проживания молодого человека. Всего по делу было изъято более 4,5 кг различных наркотических средств. Криминальное трио по решению суда заключено под стражу. Со студентом в ходе следствия было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство.

Прокуратура Тюменского района утвердила по данным уголовным делам обвинительные заключения и направила материалы дел в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменского района. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Ишим , наркотики , Омск , ОПГ , студент , Тюмень , ХМАО

Последние новости

18:05 Тотальный диктант можно будет написать в парке "Россия - моя история"
17:54 5 апреля - события дня
17:43 Юные воспитанники Дворца "Пионер" привезли награды из Казани
17:32 В Голышманово задержали похитителя бензопилы
17:21 В Ишиме завершается строительство защитной дамбы
17:10 Ямальские оленеводы используют в работе спутниковые радиомаяки
17:00 В регионе разрабатывают проект "Продаем тюменское"
16:49 В Тобольске началась призывная кампания
16:38 Свалки на Червишевском кладбище-1 обещали убрать к Родительскому дню
16:27 В Тобольске директор компании задолжал работникам полтора миллиона рублей
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Тюменская область готовится к весеннему паводку

В Тюменской области продолжится финансирование жилищных программ

Владимир Якушев: Беларусь и Тюменская область связаны исторически и духовно

Политика

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Экономика

В Ишиме завершается строительство защитной дамбы

В регионе разрабатывают проект "Продаем тюменское"

Делегация Павлодарской области Казахстана побывала на тюменских заводах

Общество

Тотальный диктант можно будет написать в парке "Россия - моя история"

5 апреля - события дня

Юные воспитанники Дворца "Пионер" привезли награды из Казани

Спорт

Тюменские дзюдоисты в составе сборной России выступят на Кубке Европы

Тюменские биатлонистки стали вторыми в эстафете чемпионата России

Лаптисты из Ярково в составе Тюменской области заняли пятое место на первенстве страны

Происшествия

В Голышманово задержали похитителя бензопилы

В Тобольске директор компании задолжал работникам полтора миллиона рублей

Студент, рецидивист и вор сбывали наркотики в Тюмени и Ишиме
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+