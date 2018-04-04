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Свердловский онкодиспансер возглавил экс главный онколог Тюменской области

14:49 04 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
minzdrav.midural.ru

Свердловский областной онкологический диспансер возглавил экс главный онколог Тюменской области Владимир Елишев, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Владимир Елышев родился в 1973 году. В 1996 году закончил Тюменскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело". В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию.

Прошел профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, "Менеджмент в здравоохранении"; в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, "Экономика и управление на предприятии"; в Омской государственной медицинской академии, "Организация здравоохранения и общественное питание".

Имеет сертификаты по специальностям "Онкология", "Радиология", "Радиотерапия", "Организация здравоохранения и общественное здоровье".

Работал первым заместителем главного врача ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город", заведующим "Радиологическим центром", заведующим отделением, врачом в Тюменском областном онкологическом диспансере. Совмещал работу в Тюменском государственном медицинском университете и был главным онкологом Тюменской области.

Бывший главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Вячеслав Шаманский возглавит создаваемый Региональный центр мониторинга за онкологическими больными и их психологической поддержки. 

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Теги: Владимир Елишев , онкология

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