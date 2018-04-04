Работу тюменских МФЦ высоко оценило Минэкономразвития

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область по оценке эффективности организации деятельности многофункциональных центров "Мои документы" по принципу "одного окна" вошла в число лидеров.

Регион получил оценку Министерства экономического развития России - 89,36%, на 4,28% больше, чем средний российский показатель.

"Сегодня основное внимание мы уделяем точной настройке нашей работы, - отметил директор ГАУ ТО "МФЦ" Александр Нагибин. - В индивидуальном порядке изучаем и исправляем ошибки в работе с клиентами каждого конкретного сотрудника".

Напомним, центры государственных и муниципальных услуг "Мои документы" с 1 апреля перешли на семидневный график работы. Подать заявление на получение документов или забрать результат по услуге в воскресение в Тюмени можно в центре по адресу: ул. Первомайская, 50 и в центрах, расположенных в Ялуторовске, Ишиме, Тобольске, Заводоуковске.

Центры "Мои документы" в день посещают более 5 тыс. человек. В связи с переходом на семидневный график работы штатная численность учреждения увеличилась на 56 единиц.

Отметим, в Тюменской области работают 30 центров "Мои документы", а также 14 офисов.

Николай Ступников