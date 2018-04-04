up

4.04.2018 среда

USD 57,5375

EUR 70,9207

В Тюмени 1..3 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Работу тюменских МФЦ высоко оценило Минэкономразвития

15:54 04 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область по оценке эффективности организации деятельности многофункциональных центров "Мои документы" по принципу "одного окна" вошла в число лидеров.

Регион получил оценку Министерства экономического развития России - 89,36%, на 4,28% больше, чем средний российский показатель.

"Сегодня основное внимание мы уделяем точной настройке нашей работы, - отметил директор ГАУ ТО "МФЦ" Александр Нагибин. - В индивидуальном порядке изучаем и исправляем ошибки в работе с клиентами каждого конкретного сотрудника".

Напомним, центры государственных и муниципальных услуг "Мои документы" с 1 апреля перешли на семидневный график работы. Подать заявление на получение документов или забрать результат по услуге в воскресение в Тюмени можно в центре по адресу: ул. Первомайская, 50 и в центрах, расположенных в Ялуторовске, Ишиме, Тобольске, Заводоуковске.     

Центры "Мои документы" в день посещают более 5 тыс. человек. В связи с переходом на семидневный график работы штатная численность учреждения увеличилась на 56 единиц.  

Отметим, в Тюменской области работают 30 центров "Мои документы", а также 14 офисов.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Александр Нагибин , Минэкономразвития , МФЦ

Последние новости

18:05 Тотальный диктант можно будет написать в парке "Россия - моя история"
17:54 5 апреля - события дня
17:43 Юные воспитанники Дворца "Пионер" привезли награды из Казани
17:32 В Голышманово задержали похитителя бензопилы
17:21 В Ишиме завершается строительство защитной дамбы
17:10 Ямальские оленеводы используют в работе спутниковые радиомаяки
17:00 В регионе разрабатывают проект "Продаем тюменское"
16:49 В Тобольске началась призывная кампания
16:38 Свалки на Червишевском кладбище-1 обещали убрать к Родительскому дню
16:27 В Тобольске директор компании задолжал работникам полтора миллиона рублей
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Тюменская область готовится к весеннему паводку

В Тюменской области продолжится финансирование жилищных программ

Владимир Якушев: Беларусь и Тюменская область связаны исторически и духовно

Политика

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Экономика

В Ишиме завершается строительство защитной дамбы

В регионе разрабатывают проект "Продаем тюменское"

Делегация Павлодарской области Казахстана побывала на тюменских заводах

Общество

Тотальный диктант можно будет написать в парке "Россия - моя история"

5 апреля - события дня

Юные воспитанники Дворца "Пионер" привезли награды из Казани

Спорт

Тюменские дзюдоисты в составе сборной России выступят на Кубке Европы

Тюменские биатлонистки стали вторыми в эстафете чемпионата России

Лаптисты из Ярково в составе Тюменской области заняли пятое место на первенстве страны

Происшествия

В Голышманово задержали похитителя бензопилы

В Тобольске директор компании задолжал работникам полтора миллиона рублей

Студент, рецидивист и вор сбывали наркотики в Тюмени и Ишиме
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+