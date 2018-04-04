Тотальный диктант можно будет написать в парке "Россия - моя история"

Фото ИА "Тюменская линия"

15 крупнейших парков проекта "Россия - моя история" проведут Тотальный диктант на своих площадках 14 апреля.

Как сообщает Министерство образования и науки РФ, регистрация на все площадки Тотального диктанта открыта с 4 апреля на официальном сайте проекта. В почти 1 тыс. населенных пунктах по всему миру пройдет международная акция грамотности.

Второй год написать Тотальный диктант можно будет и на площадках исторического проекта "Россия - моя история". Вместительность исторических парков "Россия - моя история" в Екатеринбурге, Казани, Махачкале, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Тюмени, Уфе, Южно-Сахалинске, Якутске, объединенных проектом "Россия - моя история" позволит собрать в своих стенах около 2 тыс. человек. На каждой из площадок проверить свои знания смогут от 30 до 250 участников одновременно.

В московском историческом парке на ВДНХ текст диктанта прочтет вокалист группы "Любэ" Николай Расторгуев. В исторических парках в регионах страны текст будут читать известные актеры театров, заслуженные деятели культуры.