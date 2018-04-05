Центры коренных народов Севера встретятся в Магадане на культурном форуме

фото организации «Будущее тюменской геологии»

IX Межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации пройдет на территории Магаданской области 7 и 8 апреля.

В программе — мероприятия, демонстрирующие самобытную культуру редких этносов и направленные на обсуждение актуальных вопросов сохранения культурного наследия. 7 апреля откроется творческая лаборатория по песенно-танцевальной культуре аборигенного населения Севера "Тропою предков", а также торжественное открытие IX Межрегионального смотра деятельности этнокультурных центров, в рамках которого пройдут концерты, мастер-классы, выставка косторезного промысла и декоративно-прикладного искусства.

8 апреля в рамках межрегионального смотра откроется научно-практическая конференция "Современный этнокультурный центр: стратегия, достижения и поиск новых ориентиров", на которой обсудят проблемы сохранения фольклора. Завершит мероприятие этнофестиваль "Сияние Севера", в рамках которого состоится церемония награждения победителей и участников смотра, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.