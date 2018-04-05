Развитие речного флота может стать важным направлением тюменско-казахстанского сотрудничества

admtyumen.ru

Река Иртыш объединяет Тюменскую область и Казахстан, предоставляя богатые возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества. Такое мнение высказали аким Павлодарской области Республики Казахстан Булат Бакауов и губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами в ходе рабочего визита казахстанской делегации в Тюмень.

"Иртыш - водная артерия, благодаря которой появляется возможность для реализации интересных совместных проектов в сфере логистики. От этого и надо плясать. Использование дешевого водного транспорта существенно снижает себестоимость доставки различных грузов", - отметил Владимир Якушев.

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Губернатора заинтересовало прозвучавшее на встрече с делегацией Павлодарской области предложение о поставках из Казахстана водным путем инертных стройматериалов для обустройства тюменских нефтегазовых месторождений.

"Развитие логистики и транспортной инфраструктуры сегодня - задача номер один и для России, и для Казахстана. Мало производить продукцию - надо научиться достаточно быстро ее перемещать и продавать. Иртыш объединяет наши регионы. Это наше общее преимущество, и надо его максимально использовать", - подчеркнул Владимир Якушев.

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Булат Бакауов также выразил уверенность в том, что Тюмень и Павлодар сумеют эффективно использовать речной путь для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества.

"Мы знаем, что в Тюменской области планируется строительство большого количества дорог и готовы поставлять стройматериалы речным транспортом. С другой стороны, из вашего региона в Казахстан по реке традиционно завозили лес. Развитие речного флота может стать одним из направлений нашего взаимодействия", - сказал аким Павлодарской области.

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Евгений Бабенко