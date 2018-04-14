Тюменский бензин будут поставлять в Павлодар

pavlodar.gov.kz

Антипинского НПЗ в ближайшее время планирует поставлять свою продукцию в Павлодар. Об этом сообщил начальник управления планирования производства Антипинского НПЗ Андрей Шамширин.

По его словам, уже небольшие поставки дизтоплива идут в Павлодарскую область. После возведения установки гидроочистки завод планирует заключить с казахстанскими партнерами контракты на поставку бензина.

Как рассказали на предприятии, помимо прочего сегодня здесь задумались о расширении рынка по продаже нефтяного кокса и дальнейшей его переработке.

Мощность Антипинского НПЗ, работающего с западно-сибирской нефтью, составляет около 9 млн тонн нефтепродуктов.

Напомним, что поддержку Антипинскому НПЗ с момента начала строительства предприятия оказывает правительство Тюменской области. Возведение УГПМ на Антипинском НПЗ началось в 2012 году в рамках третьего этапа III технологической очереди по проекту, разработанному американской компанией Foster Wheeler.