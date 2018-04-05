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Жительница Тюменской области пыталась продать похищенный паспорт

13:32 05 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

33-летнюю жительницу с. Омутинское подозревают в краже паспорта. Она похитила документ у знакомого мужчины и пыталась его продать. 

Из материалов дела следует, что потерпевший у себя в доме с компанией знакомых распивал спиртные напитки. После продолжительного застолья мужчина уснул, а гости разошлись по домам. Спустя пару дней потерпевший заметил пропажу паспорта.

Задержанная дала признательные показания. Похищенные документы подозреваемая думала, что сможет продать, а на вырученные денежные средства приобрести спиртное. Паспорт полицейские изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до 3 месяцев, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. 

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Теги: алкоголь , кража , Омутинское , паспорт

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