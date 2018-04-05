В Лангепасе девушка стала жертвой виртуальных мошенников

фото ТюмГУ

20-летняя жительница Лангепаса перевела незнакомым лицам более 15 тыс. рублей в надежде увеличить свой капитал с помощью вложений в виртуальную валюту.

Из материалов дела следует, что девушка нашла в социальных сетях рекламу сайта, на котором можно заработать из дома. Она перешла по указанной в объявлении ссылке, которая перевела ее на интернет-страницу с подробным описанием способов разбогатеть в короткие сроки, приобретая биткоины. Кроме того, там были размещены отзывы людей, якобы получивших большие проценты прибыли с помощью данного сайта. Пострадавшая связалась с представителями сайта, которые в ходе переписки продолжили уверять ее в реальности представленных отзывов и выгодности предложения. Поддавшись на уловку, девушка перевела на указанный счет 10 тыс. рублей и через сутки получила сообщение, что внесенная сумма утроена и теперь составляет 30 тыс. рублей, но для того, чтобы забрать деньги, нужно отправить на счет еще 17% за перевод средств. Доверчивая гражданка выполнила условие, после чего злоумышленники сообщили, что деньги она получит чуть позже. Девушка не оставляла попыток вернуть свои средства и продолжала периодически писать своему собеседнику, но так и не получив обещанной выплаты, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", проводятся мероприятия по установлению личностей, причастных к совершению данного преступления, сообщает пресс-служба ОМВД России по Лангепасу.