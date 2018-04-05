Житель Каскары обещал односельчанке за деньги сделать водительские права

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Житель Каскары похитил у односельчанки деньги, обещая помощь в получении водительских прав сыну и племяннику.

Как следует из материалов уголовного дела, в конце 2014 года жительница Каскары обратилась к односельчанину с просьбой помочь устроить в автошколу и получить водительские права младшему сыну и племяннику. Мужчина под видом оказания помощи запросил у женщины 50 тыс. рублей, которые похитил. Кроме того, аферист взял у потерпевшей 90 тыс. рублей, обещая оказать юридическую помощь в отмене судебного решения, которым ее старший сын был лишен водительских прав за пьяную езду. Между тем юридические услуги в виде подачи жалобы на решение суда оказаны не были, а деньги похищены. Не дождавшись исполнения обещанных услуг, женщина в январе 2017 года обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Однако найти мошенника удалось только в феврале 2018 года. В ходе следствия он признал свою вину.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменского района.