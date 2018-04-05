Заявки на получение соцпособий тюменцы могут подавать онлайн

sn.fss.ru

Мобильное приложение "Социальный навигатор" предлагают установить тюменцам специалисты тюменского регионального отделения Фонда социального страхования.

Здесь можно узнать, какие выплаты положены матерям и будущим мамам, как оформляется больничный, где получить технические средства реабилитации и другую информацию о социальных услугах.

В "Социальном навигаторе" можно оставить обращение, которое будет обработано сотрудниками ФСС РФ в кратчайшие сроки.

Мобильное приложение "Социальный навигатор" на данный момент реализовано под мобильную операционную систему Android версией 4.4 и выше.

Публичное тестирование продлится до 6 апреля 2018 года. Необходимо перейдите на сайт sn.fss.ru на любом гаджете.

Мобильное приложение "Социальный навигатор" значительно упрощает получение социальной услуги, работает в единой доверенной среде как для получателя социальных услуг, так и для бизнеса, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения Фонда социального страхования.