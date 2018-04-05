Владимир Якушев участвует в заседании Госсовета

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Фото admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев 5 апреля примет участие в заседании Государственного совета под председательством президента России Владимира Путина, на котором будут обсуждаться проблемы развития конкуренции и необходимые меры для достижения целей, сформулированных в указе президента от 21 декабря 2017 года "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции".

По информации пресс-службы Кремля, с докладами выступят руководители рабочей группы глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, а также министр экономического развития Максим Орешкин, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Тема, вынесенная на Госсовет и Национальный план развития конкуренции, обсуждались в Тюменской области в конце марта в рамках рабочего визита в регион делегации ФАС России. В докладе, подготовленном рабочей группой Госсовета, как наиболее успешный отмечен опыт Тюменской области в сфере газификации, которая ведется не за счет средств регионального бюджета, а за счет средств газораспределительной организации. Наработки Тюменской области в настоящее время внедряются и в других субъектах Российской Федерации, уточняется в документе.