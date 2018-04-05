В Тюменской области мужчина забрался в чужой дом и уснул на диване

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В Уватском районе полицейские возбудили уголовное дело на мужчину за незаконное проникновение в жилище.

В доме у 49-летнего подозреваемого мужчины вышла из строя система автономного отопления жилища.

Он выпил алкоголь, чтобы согреться и решил отправиться в гости к своему товарищу. Подойдя к дому своего знакомого, мужчина обнаружил на дверях навесной замок. Чтобы не возвращаться в холодное жилище, подозреваемый проник в дом, отодвинув фанеру, замещающую стекло в оконном проеме. Оказавшись в спальне потерпевшего, мужчина лег на диван и уснул.

Мужчине грозит арест на срок до трех месяцев, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.