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На озере Андреевском можно пройти через лабиринт времени

09:21 06 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Интерактивно-познавательная программа "В предместье Андреевских озер" в археологическом музее-заповеднике на оз. Андреевском начнется в 12 часов 7 апреля. 

Как сообщают организаторы, посетителей ждет незабываемая встреча с хранительницей легенд Андреевского озера, древним воином. Театрализованная, познавательная программа по территории археологического музея-заповедника с элементами старинных игр, забав, мифов, загадок Андреевских озер с древних времен, от каменного века до Средневековья. Можно будет пройти через лабиринт времени, познакомится с предметами быта, утвари со съемочной площадки фильма "Тобол". На "Стрельбище сибирского Средневековья" облачится в костюм и освоить стрельбу из древнего арбалета и саргатского лука.

Также для посетителей будет действовать выставка "В арсенале древних воинов", где представлено оружие, доспехи XII-XV веков. На этнографической выставке-впечатлении "Открытый чум" можно узнать о традиционном быте народов Севера. Традиционный горячий чай из древнего самовара с андреевскими баранками, свежий воздух соснового бора зарядят отличным настроением. 

Место сбора: от ул. Советская, 63 (парковка у музейного комплекса им. И.Я. Словцова со стороны ул. Орджоникидзе). Продолжительность экскурсии: 4 часа. Стоимость билета: взрослый – 640 рублей, пенсионный, студенческий – 440 рублей (при предъявлении документа), детский – 390 рублей.

Заказать экскурсию и узнать подробности можно телефонам 45-35-90, +7929 266 7372. 

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Теги: музей Словцова , озеро Андреевское , экскурсия

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